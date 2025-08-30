Trump’ı deliye döndüren karar: ‘ABD için felaket’

ABD’de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek amacıyla uyguladığı gümrük vergilerinin büyük bölümünü yasa dışı ilan etti.

TEMYİZDEN ÇIKAN KARAR

Başkent Washington’daki mahkeme, Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği kararı büyük ölçüde onayladı. Kararda, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmedildi. Ancak mahkeme, tarifelerin derhal kaldırılmasını reddederek, yönetimin Yüksek Mahkeme’ye başvurabilmesi için süre tanıdı.

4’e karşı 7 oyla alınan kararla birlikte, vergilerin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin verildi. İptal edilmesi öngörülen tarifeler arasında Kanada, Çin ve Meksika’ya uygulanan vergiler de bulunuyor.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm tarifeler hala yürürlükte. Son derece partizan temyiz mahkemesi yanlış bir karar verdi ama ABD’nin sonunda kazanacağını biliyoruz” dedi.

Vergilerin kaldırılmasının ülke için “felaket” olacağını savunan Trump, bunun ABD’yi finansal olarak zayıflatacağını dile getirdi. “ABD, dost ya da düşman olsun, haksız ticaret engellerini artık tolere etmeyecek” diyen Trump, gümrük vergilerinin Amerikan işçilerini ve “Made in America” üreticilerini korumanın en güçlü aracı olduğunu söyledi.

YÜKSEK MAHKEME’YE GİDİLİYOR

New York’taki Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump’ın tarifelerde yasal sınırları aştığına hükmetmiş, Anayasa’nın ticaret ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu vurgulamıştı. Ancak karar, temyiz sürecinde geçici olarak durdurulmuştu.