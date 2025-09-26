AUZEF muafiyet başvurusu başladı mı ne zaman?

AUZEF muafiyet müracaat kılavuzu geçtiğimiz gün duyuruldu.

AUZEF’e 2025-2026 Akademik-Öğretim döneminde kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet kaydı bulunan öğrenciler ise muafiyet adımlarına yoğunlaştı.

AUZEF MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

AUZEF’e 2025-2026 Akademik-Öğretim döneminde kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde herhangi bir yükseköğretim programına ait mezuniyet verisi bulunmayan öğrencilerin https://aksis.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme eklemeleri gerekiyor.