20°
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Portekiz Süper Ligi'nin 7. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Benfica bugün kendi evinde Gil Vicente'yi ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Benfica - Gil Vicente maç kadrosu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Benfica - Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11
Portekiz Süper Ligi'nde namağlup olarak 3. sırada yer alan bugün Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek. Lider Porto'dan 4 puan geride olan Benfica, karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmeyi planlıyor.

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Gil Vicente ise bu sezon 6 maçta, 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Sezona oldukça iyi başlayan Gil Vicente 13 puanla Benfica'nın hemen arkasından 4. sırada yer alıyor. Gil Vicente başarılı gidişatını devam ettirerek Benfica'yı geçmeyi planlıyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Benfica - Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ayrıca Benfica - Gil Vicente karşılaşmasının da gündem oldu.

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Luzz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Gil Vicente maçı açıklanan bilgilere göre ve Tivibu Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.

BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi'nin 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Benfica - Gil Vicente maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.15'te başlayacak.

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Benfica'da karşılaşma öncesinde sadece Bruma'nın sakatlığı bulunuyor. Enzo Barrenechea karşılaşmada sarı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Gil Vicente tarafında ise sadece santrafor oyuncusu Pablo'nun sakatlığı bulunuyor.

Benfica Gil Vicente maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Benfica - Gil Vicente maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Aursnes; Pavlidis

Gil Vicente: Andrew; Konan, Buatu, Elimbi, Ze carlos; Garcia, Caseres; Souza, Esteves, Fernandes; Pablo

#Futbol
#benfica
#mac
#s sport plus
#Maç Kadrosu
#Gil Vicente
#Portekiz Süper Ligi
#Kadros
#Gil Vicente
#Portekiz Süper Ligi
#Tivibu Spor
#Aktüel
