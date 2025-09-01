Menü Kapat
 Berrak Arıcan

'Trump, Netanyahu'ya Gazze talimatı verdi' iddiası: Tüm gücünle gir ve bitir!

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ''Gazze'ye tüm gücünle gir ve bitir'' diye talimat verdiğini yazdı. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını da bu yüzden reddettiği öne sürüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
15:37
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
15:37

Başbakanı Binyamin , 'ın onayladığı anlaşmasını reddetti. Güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve 'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

İ24 televizyonunda yer alan habere göre, kabine üyeleriyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilime sahne olan toplantıda, Netanyahu kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da aralarında bulunduğu az sayıda kişi ise kısmi esir takası anlaşmasına desteklerini dile getirdi.

'Trump, Netanyahu'ya Gazze talimatı verdi' iddiası: Tüm gücünle gir ve bitir!

''TÜM GÜCÜNLE GİR VE BİTİR''

Kabine toplantısında Netanyahu'nun "Başkan bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'Trump, Netanyahu'ya Gazze talimatı verdi' iddiası: Tüm gücünle gir ve bitir!

'TRUMP BASKI YAPIYOR' İDDİASI

İsrail basınında dün çıkan haberde, Trump'ın, "Hamas'ı yenilgiye uğratması" yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı, Netanyahu'nun da bu yüzden Gazze kentinin işgali konusunda ısrar ettiği öne sürülmüştü.

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

