27°
 Selahattin Demirel

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor

İsrail'in Gazze'deki işgal genişletme kararına karşı olağanüstü toplanan TBMM'de İsrail'in saldırılarını kınayan tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Tezkereyle tüm ülkeler; İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
29.08.2025 saat 19:29

Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, 'in 'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Halkına Yaptığı Hakkında Tezkere bugün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen TBMM Başkanlığı tezkeresinde "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tezkerede tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.

"İSRAİL İŞGALİ SON 2 YILDIR SOYKIRIMA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR"

Tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştürmüştür. İsrail’in sürdürdüğü soykırım, kıtlık ve açlık politikaları on binlerce cana mal olmuştur. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkûm ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir.

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor

Gazze’yi işgal operasyonunu genişletme kararı alarak katliamlarına ve zulme devam eden İsrail, son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir. Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahkûm edilmişlerdir. Bu canice eylemleriyle yetinmeyen Netanyahu ve çetesi, Filistinlileri yok etme çabasını bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir.

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor

İsrail; Kudüs ve Batı Şeria’da da işgal güçleri ve yasadışı yerleşimciler vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddeti artırmış; toprak işgalini, yasadışı yıkımları ve yasadışı yerleşim inşasını hızlandırmıştır. Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını ve katliamlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır. Neredeyse yeryüzünün her karışında insanlık cephesinin yükselen sesi, bu zulme sessiz kalan ya da destekleyen hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır.

"GELİNEN AŞAMA İNSANLIK VİCDANININ BÜYÜK BİR BAŞARISI"

Bu karanlık tablonun umut veren tarafı ise daha önce sessiz kalan ya da İsrail’e destek veren bazı devletlerin Filistin’i tanımaya ve İsrail’i boykot etmeye yönelik kararları devreye almasıdır. Gelinen aşama insanlık vicdanının büyük bir başarısıdır. Bugün burada TBMM olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz. Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz.

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI: KALICI ATEŞKES VE ASKERLERİNİ ÇEKMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇABA

Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor

1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

"İSRAİL VAZGEÇENE KADAR BM VE DİĞER KURULUŞLARDAKİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMALI"

İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülke parlamentolarını İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye; İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya; Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkeleri de Filistin’i tanıma çağrısında bulunmaya; 18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul’da TBMM öncülüğünde tesis edilen 'Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

