İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı: "Şu anda büyük operasyon yapılıyor"

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken, "Gazze şehrinin dış kısmında büyük operasyon yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ ZORLA YERİNDEN ETMEYİ HEDEFLİYOR

İşgal etmeyi planladığı Gazze şehrinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

GAZZE'Yİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETTİLER

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze şehrinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtilmiş ve işgal edilmesi planlanan Gazze şehri, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirilmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusunun Gazze şerhi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırması bekleniyordu.