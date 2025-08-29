Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı: "Şu anda büyük operasyon yapılıyor"

Son dakika haberi: İsrail, Gazze'yi işgal planını devreye soktu. Yapılan açıklamada, "Gazze şehrine yapılacak saldırıların ilk aşaması başladı. Şu anda Gazze şehrinin dış kısmında büyük operasyon yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı:
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 13:40

ordusu, ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda 'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken, "Gazze şehrinin dış kısmında büyük yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı: "Şu anda büyük operasyon yapılıyor"

1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ ZORLA YERİNDEN ETMEYİ HEDEFLİYOR

İşgal etmeyi planladığı Gazze şehrinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı: "Şu anda büyük operasyon yapılıyor"

GAZZE'Yİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETTİLER

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze şehrinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtilmiş ve işgal edilmesi planlanan Gazze şehri, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirilmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusunun Gazze şerhi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırması bekleniyordu.

İsrail, Gazze'yi işgal planına başladı: "Şu anda büyük operasyon yapılıyor"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Gökyüzü yoğun dumanlarla kaplandı
İsraillilerin sabrı tükeniyor! Protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evine saldırdı
ETİKETLER
#operasyon
#saldırı
#gazze
#İsrail
#işgal
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.