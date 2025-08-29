İsraillilerin sabrı tükeniyor! Protestocular Genelkurmay Başkanı Zamir'in evine saldırdı

İsrail’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar protestolara neden oldu. Savaş karşıtı göstericiler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Hod Hasharon'daki evinin önünde protesto düzenledi. Protesto sırasında Zamir’e hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planını uygulamayı reddetmesi çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, "Gazze'nin işgaline karşısınız, reddetme zamanı geldi" yazılı pankart açarken, Zamir’in evine kırmızı boyalı saldırı düzenledi.

8 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Göstericiler, kırmızı boyanın "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi, rehineleri tehlikeye atması ve masumları öldürmesi halinde dökülecek kanı" sembolize ettiğini açıkladı. Polis, 8 göstericiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU BOYALI SALDIRIYI KINADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Zamir'in evinin önünde düzenlenen protestoyu kınadı. Netanyahu, "İsrail Genelkurmay Başkanı, Hamas'ı yenmek, tüm rehinelerimizi geri getirmek için ahlaklı ve kararlı bir şekilde çalışıyor ve ona zarar vermeye yönelik her türlü girişim kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, kolluk kuvvetlerine protestonun faillerini adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.