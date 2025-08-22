Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı tırmanıyor

İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarında can kaybı 62 bin 263'e yükseldi, yaralananların sayısı 157 bin 365’e çıktı. Yardım dağıtım noktalarının hedef alınması ise sürüyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı tırmanıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 17:02

, ’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği ve 251 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı tırmanıyor

Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 263’e, yaralananların sayısının ise 157 bin 365’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 717 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin 324 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı tırmanıyor

YARDIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 60’ya, yaralananların sayısı 15 bin 197'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarında can kaybı tırmanıyor

AÇLIK İSRAİL'İN BİR BAŞKA SİLAHI

Bakanlık, son 24 saatte 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112’si çocuk olmak üzere 273’e yükseldiğini açıkladı.

TGRT Haber
