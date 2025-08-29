Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

İsrail'e ait İHA Lübnan'da düşerek patladı! 2 ölü

İsrail'e ait bomba yüklü İHA Lübnan topraklarına düştü. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlaması sonucu ölü ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

İsrail'e ait İHA Lübnan'da düşerek patladı! 2 ölü
’e ait bir , 'ın güneyinde yer alan Nakura bölgesine düştü. Lübnan ordusu, İHA’nın kendi topraklarına düştüğünü belirterek, ordu personelinin İHA’nın düştüğü bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Lübnan ordusu, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada meydana geldiğini belirterek, 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail'e ait İHA Lübnan'da düşerek patladı! 2 ölü

DEVLET BÜYÜKLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna mesajı iletti. Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı. Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

