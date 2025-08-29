İsrail'e ait İHA Lübnan'da düşerek patladı! 2 ölü

İsrail’e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura bölgesine düştü. Lübnan ordusu, İHA’nın kendi topraklarına düştüğünü belirterek, ordu personelinin İHA’nın düştüğü bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Lübnan ordusu, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlama meydana geldiğini belirterek, 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

DEVLET BÜYÜKLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti. Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı. Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.