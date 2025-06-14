Savaş Türkiye sınırına taşındı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

Türkiye'ye 32 kilometre uzaklıktaki İran'a ait Salmas kentinde sıcak dakikalar yaşandı. İran Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırı hazırlığındaki İsrail yapımı insansız hava araçlarını (İHA) tespit ettiklerini ve bölgeye konuşlu hava savunma sistemlerinin bu araçları düşürdüğünü açıkladı.

İSRAİL BASINI DOĞRULADI

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail basınına yansıyan bazı güvenlik kaynakları, İran'ın füze altyapısını hedef almak amacıyla başlatılan operasyonlarda İHA'ların aktif şekilde kullanıldığını ileri sürdü.

Bu kapsamda, bazı İHA'ların İran topraklarına çok daha derinlemesine sızmak üzere planlandığı, ancak Salmas hattında İran savunmasıyla karşılaştığı belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA İHA'LAR KİLİT ROL OYNUYOR

İsrail'in 13 Haziran sabahı İran'a başlattığı saldırıda İHA'lar ön saflarda yer aldı. İsrail istihbarat kaynakları, operasyon öncesinde İran içinde gizli üsler kurarak patlayıcı taşıyan insansız araçları bu noktalardan fırlattıklarını açıklamıştı.

Bu İHA'ların özellikle Tahran çevresindeki füze rampaları ile nükleer altyapıya yönelik nokta atışı yapması hedeflenmişti.