Trabzon'daki düğünde tavuklu pilav yiyen 100 davetli hastaneye kaldırıldı

Davetlilerin düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra dönüş yolunda fenalaştığı öğrenildi. Hastanelere başvuran vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları bildirildi.

TAVUK YEMEYENLER ZEHİRLENMEDİ

Zehirlenen davetlilerden Fatih Çoğalan, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm," diyerek şikayetini dile getirdi. Bir diğer davetli Zekeriya Aslan ise, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik," ifadelerini kullandı.

Hastanede yakını bulunan Salih Şahin isimli bir davetli ise, kendisinin yemek yemediği için zehirlenmediğini belirterek, "Özellikle tavuğu yiyenlerin zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik," dedi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.