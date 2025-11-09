Bebek mevlidinde yaklaşık 100 kişi zehirlendi: Anne baba da hastanede

Rize'nin Muradiye beldesinde bir aile yeni doğan bebekleri için mevlit vermek istedi. Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'ndeki olayda mevlit yemeğinden yiyenler zehirlendi.

TAVUK PİLAV YEDİLER

Tavuk ve pilav yiyenler ulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.

Rize Valiliği: "Konu, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir"

Rize Valiliği tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zehirlenen hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreç yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.