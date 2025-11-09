Menü Kapat
Yaşam
 Şenay Yurtalan

Ispanak sandıkları ot zehirli çıktı! Aynı aileden 11 kişi Güzelavrat otu yüzünden hastanelik oldu

Niğde’de aynı aileden 11 kişi akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin yemekte doğadan topladıkları otu pişirerek yediği öğrenildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada söz konusu bitkinin halk arasında “Güzelavrat otu” olduğu bildirildi.

Ispanak sandıkları ot zehirli çıktı! Aynı aileden 11 kişi Güzelavrat otu yüzünden hastanelik oldu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 12:51

Niğde'nin Karaatlı Beldesi'nde aynı aileden 11 kişi, akşam yemeği sonrası bulantı ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen aile üyelerinin hastanede yapılan incelemelerinde, ıspanak sandıkları zehirli bir yabani otu yemeklerine karıştırdıkları belirlendi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bitkinin halk arasında 'güzel avrat otu' olarak bilinen Atropa belladonna olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Zehirli ot nedeniyle besin zehirlenmesi geçiren aile bireylerinden 26 yaşındaki B.N.Ö. ve 31 yaşındaki R.Ö. Dahiliye Servisi'nde,80 yaşındaki M.Ö. Yoğun Bakım Servisi'nde, 4 yaşındaki Ş.A.Ö. ise Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

26 yaşındaki Z.R., 34 yaşındaki İ.S., 53 yaşındaki S.Ö., 21 yaşındaki M.Ö., 30 yaşındaki M.Ö., 19 yaşındaki B.Ö. ve 26 yaşındaki M.Ö. ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü, hastanede tedavisi devam eden kişilerin durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

