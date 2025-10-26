Menü Kapat
Sağlık
 Selahattin Demirel

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin

Sonbahar yerini kış mevsimine bırakmaya hazırlanırken doğada kendiliğinden yetişen mantarlar da ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlar ise bu tür mantarlarla ilgili tehlikeye dikkat çekerek kültür mantarı tüketimini tavsiye ediyor.

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin
Her yıl sonbaharın sonu ve mevsiminin başlarında yağışların artmasıyla birlikte doğada kendiliğinden ortaya çıkan mantarları elde etmek için pek çok vatandaş toplama veya satın alma telaşına düşerken açılan mantar sezonuyla ilgili Dr. Yasin Yılmaz'dan önemli uyarılar geldi.

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin

ÖLÜM GETİREN ZEHİRLENMELERE NEDEN OLABİLİYOR

Düzce Sağlık Müdürü Yılmaz, mantar zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların yenilmesiyle ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin ülkemizde sık sık görüldüğünü belirtti.

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin

"2-6 SAAT ARASINDA BELİRTİLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLIYOR"

belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Yasin Yılmaz, "İki saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir." dedi.

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin

"Zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." şeklinde sözlerine devam eden Yılmaz "Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ölüm getiriyor! Uzmanından topladıkları mantarları satanların hoşuna gitmeyecek sözler: Diğerini tercih edin

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanlıca Mantarı vatandaşların ilgi odağı oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mantar uğruna kaybolan yaşlı adamın izi 8 saat sonra bulundu
ETİKETLER
#sonbahar
#mantar zehirlenmesi
#kış
#Sağlık Uyarısı
#Mantar Türleri
#Kültür Mantarları
#Sağlık
