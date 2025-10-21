Mantar uğruna kaybolan yaşlı adamın izi 8 saat sonra bulundu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyündeki evinden mantar toplamak için Korugöl mevkisindeki ormanlık alana giden Tahir Tunç (75) kayboldu. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

8 SAATLİK YOĞUN ÇALIŞMA

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, orman muhafaza memurları, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Kızılelma ve Düzce 99 arama kurtarma ekipleri ile UMKE ve sağlık personeli sevk edildi. Ekipler yaşlı adamın izine 8 saat sonra ulaştı.

3 KM MESAFEDE BULUNDU

Korugöl'e yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanlık alanda bulunan yaşlı adam, arazi aracıyla ana güzergaha kadar çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tahir Tunç, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 75 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.