Edirne’de feci olay: Yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!

Edirne’nin Meriç ilçesi Küpdere Köyü’nde, 18 Ekim 2025 sabah saatlerinde, çiftçi Mustafa Başkut (76), çeltik kurutma işlemine başladı. İlerleyen saatlerde oğlu Bekir Başkut, babasını makinenin yanında göremeyince jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu, Mustafa Başkut’un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı.