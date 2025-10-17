Menü Kapat
18°
SON DAKİKA!
Gündem
 Nalan Güler Güven

Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu

Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olan Muharrem Kılınç'ın cansız bedeni ahır temelinde bulunmasının ardından yapılan soruşturmada kardeşi Ali Kılınç şüpheli bulundu. Kılınç çıkarıldığı mahkemede ağabeyinin kendisine bıçak çekmesi sonrası kafasına kürekle vurarak öldürdüğünü daha sonrada gömdüğünü itiraf etti.

14 yıldır kayıp olan 61 yaşındaki Muharrem Kılıç'ın cansız bedeni Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde kardeşi Ali Kılınç'ın ahırının temelinde bulundu. 50 yaşındaki Ali Kılıç cinayeti işlediğini itiraf ederek tutuklandı.

Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu

2011'DEN İTİBAREN KAYIPTI

2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ı (61) kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç (50), Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Cumhuriyet Müracaat savcısı Gökhan Güler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu

İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timlerince adliyeye sevk edilmişti. Savcı Güler tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye bugün sevk edildi. Ali Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu

"KORKUP KÜREKLE VURDUM"

Savcılıktaki ifadesinde ağabeyinin alkolik olduğunu iddia eden sanık Ali Kılınç'ın, "Ağabeyim alkolikti. İzmir'de bulunan çocuklarının yanına gitti. Orada geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm" dediği öğrenildi. Öte yandan Muharrem Kılınç'ın öldürülmeden yaklaşık 7 ay önce köye geldiği öğrenildi.

Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu
#eskişehir
#cinayet
#kırıkkale
#Kayıp Kişi
#Kardeş Cinayeti
#Gündem
