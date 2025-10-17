Cansız bedeni 14 yıl sonra ahır temelinde çıktı! Kardeşinin ifadesi kan dondurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
14 yıldır kayıp olan 61 yaşındaki Muharrem Kılıç'ın cansız bedeni Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde kardeşi Ali Kılınç'ın ahırının temelinde bulundu. 50 yaşındaki Ali Kılıç cinayeti işlediğini itiraf ederek tutuklandı.
2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ı (61) kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç (50), Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Cumhuriyet Müracaat savcısı Gökhan Güler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timlerince adliyeye sevk edilmişti. Savcı Güler tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye bugün sevk edildi. Ali Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılıktaki ifadesinde ağabeyinin alkolik olduğunu iddia eden sanık Ali Kılınç'ın, "Ağabeyim alkolikti. İzmir'de bulunan çocuklarının yanına gitti. Orada geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm" dediği öğrenildi. Öte yandan Muharrem Kılınç'ın öldürülmeden yaklaşık 7 ay önce köye geldiği öğrenildi.