Beşiktaş'ta zehirlenen ailenin yemek yedikleri restoran süresiz mühürlendi

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesi, Beşiktaş Ortaköy’de yemek yedikleri bir restorandan sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal isimli iki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek’in yoğun bakımda, baba Servet Böcek’in ise entübe vaziyette tedavisi sürüyor.

RESTORAN SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Olay, ailenin Ortaköy’deki bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikten sonra Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaşmasıyla başladı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırılan aileden iki küçük çocuk kurtarılamadı.

Beşiktaş Belediyesi, ailenin yemek yediği restoranın akşam saatlerinde süresiz olarak mühürlendiğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, restoranın Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendiği belirtildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından iş yerinden numuneler alındığı ve hijyen şartlarının değerlendirilerek olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. Belediye, “Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır” dedi.