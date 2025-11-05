Samsun'da kaçak midye operasyonu! 2,6 ton ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.

DOĞAL YAŞAM ALANI DENİZE BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, bir kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilo midye bulundu. Ele geçirilen midyeler, doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.

Kaçak avlanmayla ilgili Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.