Samsun'da kaçak midye operasyonu! 2,6 ton ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilogram midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, bir kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilo midye bulundu. Ele geçirilen midyeler, doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.
Kaçak avlanmayla ilgili Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.