15 katlı binada kimyasal madde alarmı! İtfaiye erleri ve vatandaşlar zehirlendi

İstanbul
İstanbul Beylükdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katından yayılan kimyasal maddeden etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.