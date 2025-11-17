Menü Kapat
Jannik Sinner Carlos Alcaraz'ı yendi: ATP finallerinde üst üste ikinci şampiyonluk!

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz, ATP finallerinde karşılaştı. İtalyan raket, ülkesinde oynanan zorlu maçı kazandı ve üst üste ikinci kez ATP şampiyonu oldu.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz'ı yendi: ATP finallerinde üst üste ikinci şampiyonluk!
Jannik Sinner; ATP finallerinde Carlos Alcaraz'ı, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Başarılı tenisçi, dünya 1 numarasını yenmesiyle birlikte üst üste ikinci kez ATP finallerinde şampiyonluğa uzandı.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz'ı yendi: ATP finallerinde üst üste ikinci şampiyonluk!

İTALYA'DA JANNIK SINNER'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Ülkesinde mutlu sona ulaşan Jannik Sinner, "Biz bireysel sporcularız ama takımım olmadan başarılı olmam imkânsız. Son birkaç ayın yoğun temposundan sonra yıl sonunda bu kupayı kaldırmak çok güzel, bundan daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz'ı yendi: ATP finallerinde üst üste ikinci şampiyonluk!

TORINO'DA JANNIK SINNER RÜZGÂRI

Dünya 2 numarası Jannik Sinner, Torino'daki finalde sıralamanın zirvesindeki Carlos Alcaraz'ı yenerek yeniden şampiyon oldu ve ülkesinde büyük destek gördü.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz'ı yendi: ATP finallerinde üst üste ikinci şampiyonluk!

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP SÖNMEZ TURNUVADA NE DURUMDAYDI?
Milli tenisçi, ilk turu geçmiş ama ardından elenmişti.
