Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Osimhen sakatlandı mı? Nijerya Demokratik Kongo maçında ikinci yarıya çıkmadı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Nijerya karşı karşıya gelirken Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in ikinci yarıya çıkmaması sakatlık söylentilerini gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen sakatlandı mı? Nijerya Demokratik Kongo maçında ikinci yarıya çıkmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 00:18

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde 'u 4 golle geçerek finale adını yazdıran 'da ’ın yıldız oyuncusu Osimhen, Demokratik Kongo ile yapılan final karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

Osimhen sakatlandı mı? Nijerya Demokratik Kongo maçında ikinci yarıya çıkmadı

Fakat Osimhen, ikinci yarıda sahada yer almadı.

Galatasaray'ın golcüsü, mücadelenin 46. dakikasında yerini Akor Adams'a bırakırken oyundan alınması iddialarını beraberinde getirdi.

Osimhen sakatlandı mı? Nijerya Demokratik Kongo maçında ikinci yarıya çıkmadı

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

L'Equipe TV'nin haberine göre; sakatlığı sebebiyle kenara gelen , devre arasında soyunma odasına yönelirken gözyaşlarını tutamadı.

Milli ara sonrası yoğun bir maç temposuna girecek olan Galatasaray'da yıldız ismin durumu araştırılırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen gerçekten sakatlandı mı?
İlk bilgilere göre yıldız oyuncu bir sakatlık şüphesiyle kenara geldi ve bu durum resmi açıklamanın önemini artırıyor.
ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Nijerya
#gabon
#victor osimhen
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.