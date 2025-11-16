Osimhen sakatlandı mı? Nijerya Demokratik Kongo maçında ikinci yarıya çıkmadı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon'u 4 golle geçerek finale adını yazdıran Nijerya'da Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen, Demokratik Kongo ile yapılan final karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

Fakat Osimhen, ikinci yarıda sahada yer almadı.

Galatasaray'ın golcüsü, mücadelenin 46. dakikasında yerini Akor Adams'a bırakırken oyundan alınması sakatlık iddialarını beraberinde getirdi.

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

L'Equipe TV'nin haberine göre; sakatlığı sebebiyle kenara gelen Victor Osimhen, devre arasında soyunma odasına yönelirken gözyaşlarını tutamadı.

Milli ara sonrası yoğun bir maç temposuna girecek olan Galatasaray'da yıldız ismin durumu araştırılırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.