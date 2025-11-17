KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|SIRA NO
|MÜKELLEFİN ÜNVANI
|VERGİ KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|1
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2020/01-12
|VZC
|0,00
|238.121,90
|2
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2020/01-03
|VZC
|0,00
|206.107,18
|3
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2019/10-12
|VZC
|0,00
|202.829,98
|4
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2019/01-12
|VZC
|0,00
|202.829,98
|5
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2019/12
|VZC
|0,00
|165.951,80
|6
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2020/01
|VZC
|0,00
|151.018,26
|7
|ENGİN AYDIN
|1120075891
|BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR
|2020/04-06
|VZC
|0,00
|25.554,16
|8
|BHT METAL MİM. İZOLAS .PEY. ELEK. MATBAA ORM. ÜRÜN.İ TİC. LTD.
|1681043614
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 85 MALTEPE İSTANBUL
|2019/01-12
|KV
|VZC
|63.258,02
|189.774,06
|9
|BHT METAL MİM. İZOLAS .PEY. ELEK. MATBAA ORM. ÜRÜN.İ TİC. LTD.
|1681043614
|BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 85 MALTEPE İSTANBUL
|2019/10-12
|KGV
|VZC
|45.588,48
|136.765,44
|10
|FERSAÇ METAL ASANSÖR VE YAPI MALZEMELERİ LİMİTED Ş
|3851336823
|ATAKENT MAH. ALEMDAĞ CAD. Kapı No:376 Daire No:11 ÜMRANİYE İSTANBUL
|2019/04-06
|KGV
|VZC
|43.200,19
|129.600,57
|11
|OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L
|6440385961
|CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|125.738,27
|125.738,27
|12
|OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L
|6440385961
|CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|37.859,84
|113.579,52
|13
|OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L
|6440385961
|CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL
|2020/10-12
|KGV
|VZC
|27.285,12
|81.855,36
|14
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01
|KDV
|VZC
|177.408,53
|532.225,59
|15
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2019/12
|KDV
|VZC
|186.757,04
|560.271,12
|16
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-12
|KV
|VZC
|218.086,73
|654.260,19
|17
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2020/01-03
|KGV
|VZC
|218.086,73
|654.260,19
|18
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2019/01-12
|KV
|VZC
|228.258,60
|684.775,80
|19
|SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|7371016174
|ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL
|2019/10-12
|KGV
|VZC
|228.258,60
|684.775,80
|Küçükyalı Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşrinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. iş bu liste 62 satırdan oluşmaktadır.