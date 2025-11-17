Menü Kapat
KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 17.11.2025 00:00
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
SIRA NOMÜKELLEFİN ÜNVANIVERGİ KİMLİK NOADRESVERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİVERGİNİN NEVİCEZANIN NEVİVERGİNİN MİKTARICEZANIN MİKTARI
1ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2020/01-12 VZC0,00238.121,90
2ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2020/01-03 VZC0,00206.107,18
3ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2019/10-12 VZC0,00202.829,98
4ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2019/01-12 VZC0,00202.829,98
5ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2019/12 VZC0,00165.951,80
6ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2020/01 VZC0,00151.018,26
7ENGİN AYDIN1120075891BELEDİYE TOPTANCI HA YOK ÖDEMİŞ İZMİR2020/04-06 VZC0,0025.554,16
8BHT METAL MİM. İZOLAS .PEY. ELEK. MATBAA ORM. ÜRÜN.İ TİC. LTD.1681043614BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 85 MALTEPE İSTANBUL2019/01-12KVVZC63.258,02189.774,06
9BHT METAL MİM. İZOLAS .PEY. ELEK. MATBAA ORM. ÜRÜN.İ TİC. LTD.1681043614BAĞLARBAŞI MAH. BAĞDAT CAD. MALTEPE KAPALI ÇARŞI 457 85 MALTEPE İSTANBUL2019/10-12KGVVZC45.588,48136.765,44
10FERSAÇ METAL ASANSÖR VE YAPI MALZEMELERİ LİMİTED Ş3851336823ATAKENT MAH. ALEMDAĞ CAD. Kapı No:376 Daire No:11 ÜMRANİYE İSTANBUL2019/04-06KGVVZC43.200,19129.600,57
11OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L6440385961CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL2020/01-12KVVZC125.738,27125.738,27
12OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L6440385961CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL2020/01-12KVVZC37.859,84113.579,52
13OPSİYONEL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET L6440385961CAFERAĞA MAH. SAKIZGÜLÜ SK. No:19 C KADIKÖY İSTANBUL2020/10-12KGVVZC27.285,1281.855,36
14SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2020/01KDVVZC177.408,53532.225,59
15SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2019/12KDVVZC186.757,04560.271,12
16SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2020/01-12KVVZC218.086,73654.260,19
17SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2020/01-03KGVVZC218.086,73654.260,19
18SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2019/01-12KVVZC228.258,60684.775,80
19SAGA METAL HIRDAVAT İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ7371016174ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SK. 3 1 MALTEPE İSTANBUL2019/10-12KGVVZC228.258,60684.775,80
Küçükyalı Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgillerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşrinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. iş bu liste 62 satırdan oluşmaktadır.
#ilangovtr Basın No: ILN02335326
