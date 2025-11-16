Menü Kapat
TGRT Haber
16°
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalara dair açıklama yayınladı. Esasen ise hakem ve futbolcu kritiğinin ön planda olduğu olaylarda, bahis soruşturmasının kapsamının genişleyeceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis açıklaması!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis konusu özelinde farklı noktalara dikkat çekti. Halihazırdaki araştırmayı derinleştiren hukuki süreçte, 'birçok paydaş' vurgusu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis açıklaması!

BAHİS SORUŞTURMASINDA RESMİ DUYURU

"Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis açıklaması!

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SÜRECİ SONRASINDA NE OLACAK?
Hakemler ile futbolcular özelinde, kritik yaptırımlar uygulanacak.
