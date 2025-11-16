İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis konusu özelinde farklı noktalara dikkat çekti. Halihazırdaki araştırmayı derinleştiren hukuki süreçte, 'birçok paydaş' vurgusu yapıldı.

BAHİS SORUŞTURMASINDA RESMİ DUYURU

"Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur."