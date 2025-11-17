Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Victor Osimhen sakatlandı: Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik!

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yine sakatlandı. Geçtiğimiz haftalarda ulusal maçta sahadan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen, an itibarıyla tekrar aynı senaryoyu yaşadı.

Victor Osimhen sakatlandı: Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik!
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşırken, Victor Osimhen ise önemli bir talihsizlik yaşadı. Yıldız golcü, mücadelenin 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Victor Osimhen sakatlandı: Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'İN SON DURUMU BEKLENİYOR

L'Equipe'in haberine göre Victor Osimhen, soyunma odasına gözyaşlarıyla gitti ve sağlık durumu konusunda endişeli bir tavır takındı! Diğer taraftaysa Galatasaray yönetimi, Nijerya Milli Takımı'ndan gelecek bilgilendirmeyi bekliyor. Zira Victor Osimhen, geçtiğimiz haftalarda da ülkesi adına forma giyerken sakatlanmış ve ardından kısa bir tedavi dönemi yaşanmıştı.

Victor Osimhen sakatlandı: Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik!

NAPOLI BAŞKANI DA İSYAN ETMİŞTİ

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçtiğimiz günlerde milli takım konusuna değinmiş ve kulüplerin zor durumda kaldığını anlatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA SAKAT FUTBOLCU VAR MIYDI?
Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giymiyorlardı.
