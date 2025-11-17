Victor Osimhen sakatlandı: Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşırken, Victor Osimhen ise önemli bir talihsizlik yaşadı. Yıldız golcü, mücadelenin 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'İN SON DURUMU BEKLENİYOR

L'Equipe'in haberine göre Victor Osimhen, soyunma odasına gözyaşlarıyla gitti ve sağlık durumu konusunda endişeli bir tavır takındı! Diğer taraftaysa Galatasaray yönetimi, Nijerya Milli Takımı'ndan gelecek bilgilendirmeyi bekliyor. Zira Victor Osimhen, geçtiğimiz haftalarda da ülkesi adına forma giyerken sakatlanmış ve ardından kısa bir tedavi dönemi yaşanmıştı.

NAPOLI BAŞKANI DA İSYAN ETMİŞTİ

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçtiğimiz günlerde milli takım konusuna değinmiş ve kulüplerin zor durumda kaldığını anlatmıştı.