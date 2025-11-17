Eski eşine geri döndü diye dehşet saçtı! Adama kurşun yağdırıp kendini vurdu

İstanbul Sultangazi'de eski eş dehşeti yaşandı. Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki olayda eski eşinin ilk eşiyle barıştığını öğrenen şahıs önce adamı öldürdü ardından kendisini vurdu.

ESKİ EŞİYLE BARIŞTI DİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Erdoğan A.'nın 3, Salih Bozacı'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.