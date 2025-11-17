Menü Kapat
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Eski eşine geri döndü diye dehşet saçtı! Adama kurşun yağdırıp kendini vurdu

İstanbul Sultangazi'de eski eş hesaplaşması kanlı bitti. Boşandığı kadının eski eşine döndüğünü öğrenen adam kurşun yağdırdı.

'de dehşeti yaşandı. Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki olayda eski eşinin ilk eşiyle barıştığını öğrenen şahıs önce adamı öldürdü ardından kendisini vurdu.

Eski eşine geri döndü diye dehşet saçtı! Adama kurşun yağdırıp kendini vurdu

ESKİ EŞİYLE BARIŞTI DİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Eski eşine geri döndü diye dehşet saçtı! Adama kurşun yağdırıp kendini vurdu


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Erdoğan A.'nın 3, Salih Bozacı'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

