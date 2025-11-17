Afyonkarahisar'da otomobil tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarptığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki tır, B.A'nın (26) kullandığı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.