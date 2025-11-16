Menü Kapat
Mevlit yemeği zehirledi: Yiyen hastaneye koştu

Türkiye'de gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da mevlide katılanlar yedikleri tavuklu pilav ve ayran sonrası hastanelik oldu.

'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 30 kişi birden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mevlit yemeği zehirledi: Yiyen hastaneye koştu

3 GÜN ÖNCE VEFAT EDEN KİŞİNİN MEVLİDİNDE ZEHİRLENDİLER

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Mevlit yemeği zehirledi: Yiyen hastaneye koştu

MEVLİDE KATILANLAR BAŞLARINA GELENİ ANLATTI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlardan İsmail Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

