A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iyi bir performans göstermiş ve grup ikinciliğini garantilemişti. Esasen ise İspanya deplasmanında 7 ve üstü bir farkla kazanmadığı süreci play-off oynaması gerekecek olan Türkiye'nin, an itibarıyla eşleşme süreci de matematiksel karşılık buldu.

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF İHTİMALLERİ

İspanya deplasmanının ardından play-off etabına dahil olması beklenen Türkiye; ilk turdaki eşleşmeyi, tek maç üzerinden kendi sahasında oynayacak! İlave olarak ise bu aşamada; Kuzey İrlanda (%25), İsveç (%25), Romanya (%25), Kuzey Makedonya (%13.3) ve Galler (%11.7) ülkelerinden biriyle karşılaşacak. Ayrıca da A Milli Takım; kendi sahasındaki tek maçı kazanır ve final etabına yükselirse, bu noktada seçenekler tekrar değişecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI YOLUNDA İLK TURU GEÇERSE FİNALDEKİ EŞLEŞME SÜRECİ

Milli takım ilk tur sonrasında, kura ile belirlenen finalde ev sahibi ya da misafir takım olacak! Ayrıca kazananın 2026 Dünya Kupası biletini alacağı dev maçta; Çekya (%20.8), Slovakya (%16.2), İskoçya (%16.2), Galler (%7.2), Arnavutluk (%6.9), Kosova (%6.1), Polonya (%5.3), K. Makedonya (%3.3) ve Bosna Hersek'ten (%2.5) herhangi biriyle zorlu bir mücadele verecek.

Not: Şu andaki yüzdelik oranlar, farklı senaryolara göre yeniden değişecektir.