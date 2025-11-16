Menü Kapat
Hava Durumu
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!

Türkiye'nin İspanya maçı öncesinde, 2026 Dünya Kupası süreci de netlik kazanmaya başladı. Halihazırdaki senaryoda play-off oynaması beklenen A Milli Takım, Avrupa'nın sürpriz ülkeleriyle karşılaşacak.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!
Burak Ayaydın
16.11.2025
16.11.2025
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iyi bir performans göstermiş ve grup ikinciliğini garantilemişti. Esasen ise İspanya deplasmanında 7 ve üstü bir farkla kazanmadığı süreci play-off oynaması gerekecek olan Türkiye'nin, an itibarıyla eşleşme süreci de matematiksel karşılık buldu.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF İHTİMALLERİ

İspanya deplasmanının ardından play-off etabına dahil olması beklenen Türkiye; ilk turdaki eşleşmeyi, tek maç üzerinden kendi sahasında oynayacak! İlave olarak ise bu aşamada; Kuzey İrlanda (%25), İsveç (%25), Romanya (%25), Kuzey Makedonya (%13.3) ve Galler (%11.7) ülkelerinden biriyle karşılaşacak. Ayrıca da A Milli Takım; kendi sahasındaki tek maçı kazanır ve final etabına yükselirse, bu noktada seçenekler tekrar değişecek.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI YOLUNDA İLK TURU GEÇERSE FİNALDEKİ EŞLEŞME SÜRECİ

Milli takım ilk tur sonrasında, kura ile belirlenen finalde ev sahibi ya da misafir takım olacak! Ayrıca kazananın 2026 Dünya Kupası biletini alacağı dev maçta; Çekya (%20.8), Slovakya (%16.2), İskoçya (%16.2), Galler (%7.2), Arnavutluk (%6.9), Kosova (%6.1), Polonya (%5.3), K. Makedonya (%3.3) ve Bosna Hersek'ten (%2.5) herhangi biriyle zorlu bir mücadele verecek.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolu: Play-off için tüm eşleşme senaryoları!

Not: Şu andaki yüzdelik oranlar, farklı senaryolara göre yeniden değişecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

İSVEÇ 1 PUAN İLE NASIL PLAY-OFF OYNUYOR?
Uluslar Ligi sebebiyle özel kontenjandan yararlanıyorlar.
