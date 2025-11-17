Menü Kapat
17°
Politika
 | Ali Osman Polat

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara sert tepki: "Eğitim sistemi Türk düşmanlığı aşılıyor"

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumların sınırda bayrak yakma eylemine tepki:

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara sert tepki:
Kuzey Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ünal Üstel, Rum grupların sınırda KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınadı. Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin "Megali İdea" mirasıyla Ada'daki huzuru tehdit ettiğini belirterek, Rum eğitim sisteminin her kademede aşıladığını ifade etti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs'ta Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapan aşırı sağcı ELAM Partisi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) üçüncü büyük parti konumuna gelmesinin, tehdidin boyutunu somut olarak gösterdiğini vurguladı.

KKTC Başbakanı Üstel'den Rumlara sert tepki: "Eğitim sistemi Türk düşmanlığı aşılıyor"

"BAYRAK YAKMA EYLEMİNİ GÖRMEZLİKTEN GELEMEYİZ"

KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını protesto etmek isteyen bazı Rum grupların bayrak yakma eylemlerini kınayan Üstel, Kıbrıs'ta yaşanabilir bir çözümün, iyi ilişkilere sahip iki komşu devletten geçtiğini yineledi.

Üstel, Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki **'Rum Eğitim Sistemi'**nin, örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşıladığının altını çizdi:

"15 Kasım KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümünü bizler barışçıl bir anlayışla kutlarken, Rum gençlerinin ellerinde Yunan bayraklarıyla sınırlarımızda Kıbrıs Türk halkına karşı saldırgan tutumunu görmezlikten gelmemiz mümkün değildir."

