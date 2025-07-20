Rumlardan bayrak yakma provokasyonu! Sağduyulu polis kamuoyunu ikiye böldü

1974 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik soykırım harekatını önlemek adına Türkiye tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatının 51. yıl dönümünde adanın Rum tarafı, bir kez daha provokatif bir eyleme sahne oldu. Düzenlenen protesto yürüyüşünde bazı Rum gençler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını yakma girişiminde bulundu. Ancak bu provokatif eylem, sağduyulu bir Rum polisi tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alınırken kameralara yansıyan olay anı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

POLİSE TEPKİ DE VAR DESTEK DE

Protesto gösterilerine katılan bazı gruplar ise polisin bu müdahalesine tepki gösterirken konu kamuoyunda da farklı değerlendirmelere yol açtı. Bazı çevreler bunu ada genelinde tansiyonun düşürülmesine yönelik bir adım olarak yorumlarken, bazı kesimler ise polisin tutumunu hatalı bularak tepkisini dile getirdi. Konuya ilişkin yetkili makamlardan ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.