Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! "Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri paylaştı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.
Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.
Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.