Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail saldırılarına tepki göstererek tüm mazlumlara ''Zulüm karşısında hakkı savunacağız'' mesajını yolladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren , ''tüm mazlumlara dayanışma mesajları yolluyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu kıymetli sergiyi tertipleyen vakfımıza, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecek. Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız

Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zekâ destekli yenilikçi sanat çalışmalarının da yer aldığı bu , çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının ’daki yankısını oluşturacaktır.

27 Kasım’a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Gençlerimiz, kendilerinden önce hangi zorlukların yaşandığını; insanların sırf düşüncelerinden dolayı hangi baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya kaldığını burada çok net bir şekilde görebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız

Ziyaretçiler, bu iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde, tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiklerini; dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini yakından müşahede edecekler.

Bu vesileyle, eserleriyle, fikirleriyle, yaşamıyla ve özellikle de zor zamanlarda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan olmak üzere milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi özlemle ve rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız

"MALCOLM X ZULME BOYUN EĞMEDİ"

Zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malik el-Şahbaz’ı, yani Malcolm X’i de bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Merhum Malcolm X, baskılara aldırmadı; tehditler karşısında yılmadı; zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi. Ayrımcılığın kurumsallaştığı bir dönemde, karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe başkaldırdı.

Malcolm X, doğruları dile getirmenin cesaret gerektirdiği bir zamanda şöyle haykırıyordu:
Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
ETİKETLER
#istanbul
#cumhurbaşkanı erdoğan
#sergi
#İnsan Hakları
#Şule Yüksel Şenler
#Malcolm X
#Gazze Saldırısı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.