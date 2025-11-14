Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm mazlumlara mesaj: Zulüm karşısında hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''tüm mazlumlara dayanışma mesajları yolluyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu kıymetli sergiyi tertipleyen vakfımıza, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Kendilerinden önceki dönemde ne zorluklar verildiğini bu sergide görebilecek. Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum.

Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zekâ destekli yenilikçi sanat çalışmalarının da yer aldığı bu sergi, çağları aşan onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul’daki yankısını oluşturacaktır.

27 Kasım’a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Gençlerimiz, kendilerinden önce hangi zorlukların yaşandığını; insanların sırf düşüncelerinden dolayı hangi baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya kaldığını burada çok net bir şekilde görebilecek.

Ziyaretçiler, bu iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde, tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiklerini; dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini yakından müşahede edecekler.

Bu vesileyle, eserleriyle, fikirleriyle, yaşamıyla ve özellikle de zor zamanlarda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan olmak üzere milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi özlemle ve rahmetle yad ediyorum.

"MALCOLM X ZULME BOYUN EĞMEDİ"

Zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malik el-Şahbaz’ı, yani Malcolm X’i de bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Merhum Malcolm X, baskılara aldırmadı; tehditler karşısında yılmadı; zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi. Ayrımcılığın kurumsallaştığı bir dönemde, karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe başkaldırdı.

Malcolm X, doğruları dile getirmenin cesaret gerektirdiği bir zamanda şöyle haykırıyordu:

Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil.