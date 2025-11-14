Menü Kapat
14°
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde sokağa inerek vatandaşlara; 'Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu yöneltti. İsim vermeden ucu açık şekilde sorulan sorulara vatandaşların yüzde 36,2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, yüzde 22'si ise Mansur Yavaş ismini verdi. İşte dikkat çeken saha araştırmasının detayları...

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim
Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında çok kritik bir saha araştırması gerçekleştirdi. Katılımcılara herhangi bir isim verilmeden; 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusu yöneltildi. 2015 kişinin katıldığı ankette, vatandaşların yüzde 36,2'si Cumhurbaşkanı derken, yüzde 22'si ise Mansur dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Son dönemde için, erken bir seçim olabilir mi sorusu gündeme taşındı. Konuyla ilgili araştırma yapan Asal Araştırma şirketi son yayımladığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en güçlü aday olarak çıktı.

İşte dikkat çeken anketin detaylı sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36,2

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Mansur Yavaş: Yüzde 22

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Ekrem : Yüzde 20,4

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5,6

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Özgür Özel: Yüzde 3,2

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Hakan Fidan: Yüzde 3

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Ümit Özdağ: Yüzde 1,5

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Fatih Erbakan: Yüzde 1,4

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Ali Babacan: Yüzde 0,4

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Kararsızım/Fikrim yok: Yüzde 3,3

