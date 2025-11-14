Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında çok kritik bir saha araştırması gerçekleştirdi. Katılımcılara herhangi bir isim verilmeden; 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusu yöneltildi. 2015 kişinin katıldığı ankette, vatandaşların yüzde 36,2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan derken, yüzde 22'si ise Mansur Yavaş dedi.

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için, erken bir seçim olabilir mi sorusu gündeme taşındı. Konuyla ilgili araştırma yapan Asal Araştırma şirketi son yayımladığı anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en güçlü aday olarak çıktı.

İşte dikkat çeken anketin detaylı sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36,2

Mansur Yavaş: Yüzde 22

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20,4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5,6

Özgür Özel: Yüzde 3,2

Hakan Fidan: Yüzde 3

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2

Ümit Özdağ: Yüzde 1,5

Fatih Erbakan: Yüzde 1,4

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1

Ali Babacan: Yüzde 0,4

Kararsızım/Fikrim yok: Yüzde 3,3