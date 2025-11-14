Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesine telefon açarak taziye mesajını iletti.

AA
14.11.2025
14.11.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek diledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un 'daki ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra 'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

ACILI BABADAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.

