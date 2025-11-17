Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İspanya Türkiye milli maç bugün mü saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri'nde son mücadele

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son karşılaşmasında deplasmanda İspanya ile yarın akşam mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Türkiye milli maç bugün mü saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri'nde son mücadele
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 00:45

Lider 'nın 3 puan gerisinde yer alan Milli Takım, İspanya karşısında galip gelmek ve son maçta puan farkını dengelemek istiyor.

'nin, İspanya'yı yenmesi halinde puan eşitliği sağlanacak ve genel gol averajına bakılacak.

İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5 olarak görünüyor.

İspanya Türkiye milli maç bugün mü saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri'nde son mücadele

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci karşılaşmasında 'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi kesinleştirdi.

Avrupa elemelerinde gruplarını zirvede tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım yarışacak. Play-off karşılaşmaları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

İspanya Türkiye milli maç bugün mü saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri'nde son mücadele

İSPANYA TÜRKİYE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milli takım, gruptaki son mücadelesini 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile yapacak.

Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı biçimde yayınlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Play-off sistemi nasıl işleyecek?
Gruplarını ikinci bitiren 12 takım ve Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekip, mart ayında yapılacak tek maçlı eleme turunda son 4 Dünya Kupası biletini paylaşacak.
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#bursa
#a milli takım
#ispanya
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.