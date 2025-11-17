İspanya Türkiye milli maç bugün mü saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri'nde son mücadele

Lider İspanya'nın 3 puan gerisinde yer alan Milli Takım, İspanya karşısında galip gelmek ve son maçta puan farkını dengelemek istiyor.

Türkiye'nin, İspanya'yı yenmesi halinde puan eşitliği sağlanacak ve genel gol averajına bakılacak.

İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5 olarak görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci karşılaşmasında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi kesinleştirdi.

Avrupa elemelerinde gruplarını zirvede tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekibin katılımıyla toplam 16 takım yarışacak. Play-off karşılaşmaları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

İSPANYA TÜRKİYE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Milli takım, gruptaki son mücadelesini 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile yapacak.

Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı biçimde yayınlanacak.