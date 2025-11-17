Balıkesir'de gece yarısı peş peşe deprem!

Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor. Kentte gece saatlerinde art arda sarsıntılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 03.17'de 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

15 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Hemen ardından aynı bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD, saat 03.32'de meydana gelen ikinci depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1990218528427737417