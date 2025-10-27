Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: 'Maalesef' diyerek duyurdu

Balıkesir'de 22.48'de meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası İstanbul, İzmir, Bursa gibi çevre illerde tedirginlik hakim. 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından bölgede uzmanların deyişiyle adeta "deprem fırtınası" hakim olmuştu. Yaklaşık 2,5 aylık sürenin ardından yine 6,1'lik deprem sonrası bölgede daha büyük bir deprem ihtimali konusunda vatandaşlar endişeleniyor.

"BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Sarsıntı sonrası TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz sarsıntıların bölgede devam edebileceğine işaret etti. Bölgede gömülü bir fay olabileceğini söyleyen Tüysüz şu açıklamaları yaptı:

"Uzun süredir Sındırgı'da 10 Ağustos'tan bu yana süren deprem etkinliği var. Bu depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde artçı deprem etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içinde yer alıyor. Burası diri fay olmayan bir bölge ama yer altında hep bir şeyler var diye konuşuyoruz. Büyük ölçüde gömülü bir fay olduğunu düşünüyoruz.

Burada çok farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Bu deprem için ana deprem öncü deprem demek mümkün değil. Artçıların 5'e kadar çıkabileceğini tahmin edebiliriz. 12 bini geçen sayıda deprem oldu. Bu etkinlik bir süre daha maalesef devam edecek."

Tüysüz, İstanbul'u tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna "Söz konusu değil." yanıtını verdi.