Gündem
Editor
Editor
 Banu İriç

Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: 'Maalesef' diyerek duyurdu

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bu akşam yine 6,1'lik deprem sonrası bölgede korku arttı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınına katılarak sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
27.10.2025
23:11
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
23:26

'de 22.48'de meydana gelen 6,1'lik sonrası İstanbul, İzmir, Bursa gibi çevre illerde tedirginlik hakim. 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından bölgede uzmanların deyişiyle adeta "deprem fırtınası" hakim olmuştu. Yaklaşık 2,5 aylık sürenin ardından yine 6,1'lik deprem sonrası bölgede daha büyük bir deprem ihtimali konusunda vatandaşlar endişeleniyor.

Okan Tüysüz'den Balıkesir depremi açıklaması: 'Maalesef' diyerek duyurdu

"BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Sarsıntı sonrası TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz sarsıntıların bölgede devam edebileceğine işaret etti. Bölgede gömülü bir fay olabileceğini söyleyen Tüysüz şu açıklamaları yaptı:
"Uzun süredir 'da 10 Ağustos'tan bu yana süren deprem etkinliği var. Bu depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içinde yer alıyor. Burası diri fay olmayan bir bölge ama yer altında hep bir şeyler var diye konuşuyoruz. Büyük ölçüde gömülü bir fay olduğunu düşünüyoruz.
Burada çok farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Bu deprem için ana deprem öncü deprem demek mümkün değil. Artçıların 5'e kadar çıkabileceğini tahmin edebiliriz. 12 bini geçen sayıda deprem oldu. Bu etkinlik bir süre daha maalesef devam edecek."

Tüysüz, İstanbul'u tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna "Söz konusu değil." yanıtını verdi.

