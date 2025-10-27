Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Balıkesir Sındırgı'da şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği AFAD tarafından 5.99 kilometre olarak açıklanan deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da da hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 4.2 olan peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 23:31

10 Ağustos'ta 6.1'le sarsılan 'da yaklaşık 3 ay sonra aynı büyüklükte bir daha yaşandı. Saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliği 5.99 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982899072663978021

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde de hissedildi. Kısa süre yaşanan sallantı sonrası depremi hisseden vatandaşlar tedirgin olurken şu ana kadar olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

2 DAKİKA SONRA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Depremden 2 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. , saat 22.50'de yaşanan sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak bildirdi. 4.2'nin ardından bu ölçeğin altında peş peşe artçı sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi.

https://x.com/depremdairesi/status/1982902033846763536?s=48

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı , deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun"

https://x.com/rterdogan/status/1982906504463237260?s=46&t=XudUQrh0ZqT06FPizhJ53Q

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali , sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

https://x.com/aliyerlikaya/status/1982900996205687292?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA

BAKAN MEMİŞOĞLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığını şu ifadelerle bildirdi:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin"

BİR BİNA YIKILDI

Sındırgı'da yaşanan büyük deprem sonrası daha önceki sarsıntıda hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarını sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası'nda şiddetli deprem
ETİKETLER
#deprem
#afad
#erdoğan
#yerlikaya
#balıkesir
#Sındırgı
#Artçı Sarsıntılar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.