Balıkesir Sındırgı'da şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

10 Ağustos'ta 6.1'le sarsılan Balıkesir Sındırgı'da yaklaşık 3 ay sonra aynı büyüklükte bir deprem daha yaşandı. Saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliği 5.99 kilometre olarak ölçüldü.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde de hissedildi. Kısa süre yaşanan sallantı sonrası depremi hisseden vatandaşlar tedirgin olurken şu ana kadar olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

2 DAKİKA SONRA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Depremden 2 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. AFAD, saat 22.50'de yaşanan sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak bildirdi. 4.2'nin ardından bu ölçeğin altında peş peşe artçı sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun"

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığını şu ifadelerle bildirdi:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin"

BİR BİNA YIKILDI

Sındırgı'da yaşanan büyük deprem sonrası daha önceki sarsıntıda hasar gördüğü öğrenilen boş bir bina yıkıldı. İlçede AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarını sürdürüyor.