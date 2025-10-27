Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası 'Parçalanıyor' uyarısı

Balıkesir'de 22.48'de meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bölgenin jeolojik yapısını hatırlatarak Gediz grabenine işaret etti.

Görür, Aktaş-Sındırgı hattındaki enerji boşaltımına dikkat çekerek parçalanma sürecinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca Görür, bölgedekilerin dikkatli olması konusunda da uyardı.

"PARÇALANMAYA DEVAM EDİYOR"



Sosyal medya paylaşımında Görür şunları ifade etti:

"Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

