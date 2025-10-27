TGRT Haber stüdyosunda deprem anı! Balıkesir sarsıntısını böyle hissettiler

Kategoriler
İstanbul
Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir gibi illerde de yakından hissedilen deprem büyük korku ve paniğe sebep oldu.
Depreme TGRT Haber'in Medya Kritik programı için canlı yayında olan Nagehan Alçı, Fuat Uğur ve Cem Küçük'ün yakalanma anları ekrana yansıdı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Gazeteci Şamil Tayyar ise yayına Ankara'dan bağlanmaları nedeniyle sarsıntıyı hissetmedi.
Deprem sonrası peş peşe artçı sarsıntılar yaşanırken AFAD ekipleri saha taramasına başladı.