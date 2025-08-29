Meclis Gazze için olağanüstü toplandı! Bakan Fidan'dan net mesaj: 'Tehcir planı hükümsüzdür'

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

"BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:



TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Filistin halına yönelik soykırımı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek üzere kürsüye çıktı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şunlar:

"TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir.

İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.

"FİLİSTİN HALKININ TECHİRİNİ ÖNGÖREN PLANA KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte.

Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor.

Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır.

Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz."