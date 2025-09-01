Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sırasında, Mossad'ın İranlı liderlerin yerini nasıl tespit ettiği ortaya çıktı. İran'daki güvenlik zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği
KAYNAK:
NYT
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:36

İsrail ve arasında geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen ''12 Gün Savaşı''na dair Amerikan basını dikkat çeken bir habere imza attı. Savaşın 4. gününde, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Tahran'ın batısında bir yeraltı tesisinde toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisi ve komutan da bulunuyordu.

Yerin yaklaşık 30 metre altındaki bir binada yapılan toplantının nerede yapılacağı güvenlik gerekçesiyle çok az sayıda kişiyle paylaşılmıştı. Ancak , toplantının yerini tespit etti ve bölgeyi vurdu.

İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği

İSRAİL KONUMU EN YAKININDAKİ KİŞİLERDEN ÖĞRENDİ

ABD basınından New York Times'ın haberine göre İsrail, İranlı yetkililerin yerini yine onlara en yakın kişilerden öğrendi. Toplantıya katılan kişilerin hiçbiri cep telefonu taşımayıp farklı araçlarla gelmiş olsa da yerleri açığa çıktı. İsrail istihbaratı 'ın İranlı yetkililerin yakın korumalarının ya da şoförlerinin telefonlarını hacklediği belirtildi. Bu sayede toplantının yerini de İsrail öğrenebildi.

İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği

"SIZINTI EN ÜST KADEMELERDE"

İran Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Mustafa Haşim Taba daha önce yaptığı açıklamada sızıntının en üst karar alma kademelerine kadar ulaştığını söylemişti.

New York Times haberini 5 üst düzey İranlı yetkili, iki İran Devrim Muhafızı ve İsrailli yetkililerle dayandırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran lideri Hamaney'den Çin'e 'stratejik işbirliği anlaşması uygulanmalı' mesajı
Çin'deki zirvede Putin'den dikkat çeken sözler: Ukrayna'da barış için yeşil ışık
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#istihbarat
#mossad
#12 Gün Savaşı
#İran Ulusal Güvenlik Konseyi
#Yeraltı Tesisleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.