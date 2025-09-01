İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği

İsrail ve İran arasında geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen ''12 Gün Savaşı''na dair Amerikan basını dikkat çeken bir habere imza attı. Savaşın 4. gününde, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Tahran'ın batısında bir yeraltı tesisinde toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisi ve komutan da bulunuyordu.

Yerin yaklaşık 30 metre altındaki bir binada yapılan toplantının nerede yapılacağı güvenlik gerekçesiyle çok az sayıda kişiyle paylaşılmıştı. Ancak İsrail, toplantının yerini tespit etti ve bölgeyi vurdu.

İSRAİL KONUMU EN YAKININDAKİ KİŞİLERDEN ÖĞRENDİ

ABD basınından New York Times'ın haberine göre İsrail, İranlı yetkililerin yerini yine onlara en yakın kişilerden öğrendi. Toplantıya katılan kişilerin hiçbiri cep telefonu taşımayıp farklı araçlarla gelmiş olsa da yerleri açığa çıktı. İsrail istihbaratı Mossad'ın İranlı yetkililerin yakın korumalarının ya da şoförlerinin telefonlarını hacklediği belirtildi. Bu sayede toplantının yerini de İsrail öğrenebildi.

"SIZINTI EN ÜST KADEMELERDE"

İran Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Mustafa Haşim Taba daha önce yaptığı açıklamada sızıntının en üst karar alma kademelerine kadar ulaştığını söylemişti.

New York Times haberini 5 üst düzey İranlı yetkili, iki İran Devrim Muhafızı ve İsrailli yetkililerle dayandırıyor.