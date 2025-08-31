Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

İsrail, Hamas Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, Ubeyde'nin üzerine çarpı çizilmiş bir fotoğrafını yayımladı.

İsrail, Hamas Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu
Savunma Bakanı Yisrael Katz, 'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü 'nin, 'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İsrail, Hamas Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün erken saatlerde, Ubeyde'nin Gazze'de ordu ve Şin Bet iç istihbarat servisi tarafından yürütülen ortak bir operasyonda hedef alındığını açıklamıştı.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

HAMAS SALDIRIYI DUYURMUŞTU

Hamas, İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında yedi Filistinlinin öldürülmesi ve bazılarının yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, İsrail'in binayı hedef alması "işgalin tüm dünyanın gözü önünde açıkça ilan ettiği tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirilmişti.

İsrail, Hamas Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu

Er-Rimal semtindeki bir konut binasının hedef alınmasının onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da işgalin Gazze kentini yok etme ve sakinlerini zorla yerinden etme planlarının bir parçası olduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, "İşgal ordusunun Gazze Şehri'nin batısındaki yoğun nüfuslu Er-Rimal semtindeki bir yerleşim binasına düzenlediği suç niteliğindeki baskın, imha savaşının devamı niteliğindedir ve masum sivilleri terörize edip şehri boşaltmaya zorlamak için hedef alma eylemlerinin acımasızca tırmandığı bir dönemi temsil etmektedir." ifadeleri yer almıştı.

İsrail, Hamas Silahlı Kanadı Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü duyurdu
TGRT Haber
