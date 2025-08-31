Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail dur durak bilmeyen katliamlarında Gazze'de yaklaşık 64 bin kişiyi öldürdü

İsrail'in dur durak bilmediği Gazze katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459’a, yaralananların sayısı 160 bin 256’ya yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 15:31

İsrail, ’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiği ve 421 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 459’a, yaralananların sayısının ise 160 bin 256’ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 11 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail dur durak bilmeyen katliamlarında Gazze'de yaklaşık 64 bin kişiyi öldürdü

YARDIM DAĞITIM YERLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 166 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 248’e, yaralananların sayısı 16 bin 600’e yükseldi.

İsrail dur durak bilmeyen katliamlarında Gazze'de yaklaşık 64 bin kişiyi öldürdü

İSRAİL'İN BİR BAŞKA SİLAHI AÇLIK

Bakanlık, son 24 saatte 7’si çocuk kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 124’ü çocuk olmak üzere 339’a yükseldiğini açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Patlayıcı robotlarla sivil binaları havaları uçuruyorlar! İsrail, Gazzelileri göçe zorluyor
İsrail’in kıtlığa neden olduğu Gazze’de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti
ETİKETLER
#gazze şeridi
#filistin
#israil saldırısı
#Ateşkes Bozulması
#Acıkma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.