Patlayıcı robotlarla sivil binaları havaları uçuruyorlar! İsrail, Gazzelileri göçe zorluyor

İsrail, katliamlardan kurtulan Gazzelilerin zorla göç etmesi için binalarını havaya uçuruyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, çocuk ve kadınlar dahil sivilleri hedef alıyor. Halkı zorla kitlesel göçe sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de "yakıp yıkma" politikası izlediğine dikkati çekilerek, bunun tam anlamıyla "zorla yerinden etme suçu" olduğu vurgulandı.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ'NİN AÇIK İHLALİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2,4 milyon kişiyi açlıkla cezalandırdığı, özellikle başta Gazze kenti olmak üzere kuzey bölgelerinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinlinin gıda ve suya erişimini kasten engellediği belirtilerek bunun Cenevre Sözleşmeleri'ndeki Ek Protokol'ün 54. maddesinin açıkça ihlali olduğu kaydedildi.

Uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 124'ü çocuk 339 kişinin açlıktan ölümüne neden olan İsrail'in, sağlık sisteminin ayakta kalan unsurlarını da yok ederek hayatın sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaya dönük kasıtlı saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

''FİLİSTİNLİLER BOYUN EĞMEYECEK''

Açıklamada, "Tüm bu ağır saldırılara rağmen Gazze kenti ve kuzeyde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinli, zorunlu göçe boyun eğmeyi reddediyor ve işgalin zorla yerinden etme ve etnik temizlik politikasına karşı direnişlerini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma söz konusu saldırı ve soykırımın acilen durdurulması, sivillerin korunması ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için ciddi ve etkin tutum alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı halkımızın direncini selamlıyoruz. Sivil halka karşı devam eden işgal suçlarını en güçlü şekilde kınıyor, bu soykırımın sürmesinden işgalci İsrail'i ve ABD yönetimini doğrudan sorumlu tutuyoruz."