Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Küresel Sumud Filosu, Filistin'e yelken açtı! Hedef İsrail ablukasını kırmak

44'ten fazla ülkenin destek verdiği, onlarca tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma için İspanya'dan demir alarak Filistin'e doğru yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu, Filistin'e yelken açtı! Hedef İsrail ablukasını kırmak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 14:29

44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İspanya’nın Barselona kentinden ’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 20 tekneden ve 300’ü aşkın katılımcıdan oluşan filoda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı. Barselona Limanı’nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan da destek tekneleri Akdeniz’e açılacak.

Küresel Sumud Filosu, Filistin'e yelken açtı! Hedef İsrail ablukasını kırmak

DÜNYACA TANINAN İSİMLER DE YOLDA

Filoda, iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau gibi isimler bulunuyor. Gazze’deki soykırımdan dolayı ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona, filonun ilk hareket noktası oldu.

"GAZZE, DÜNYAYI YANSITAN BİR AYNA"

Yola çıkmadan önce düzenlenen basın toplantısında Greta Thunberg, İsrail’in soykırım yaptığını vurgulayarak, “Gazze, baskının ve etnik temizliğin açık bir örneği. Sessiz kalan hükümetler de İsrail kadar suçlu” dedi.

İsrail tarafından engellenme ihtimaline karşı da “B planımız açık: Geri dönüp yeniden yola çıkmak” ifadelerini kullandı.

İspanyol aktör Fernandez ise “Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Yola çıkan her tekne insan onurunun bir haykırışı.” dedi. İrlandalı aktör Cunningham da uluslararası toplumun sessizliğini “tarihin utanç verici bir dönemi” olarak tanımladı. Eski Barselona Belediye Başkanı Colau ise “Gazze yalnız değildir” mesajını verdi.

Küresel Sumud Filosu, Filistin'e yelken açtı! Hedef İsrail ablukasını kırmak

BARIŞÇIL VE İNSANCIL MİSYON

Filoya destek veren diğer aktivistler, “Bu bir dayanışma misyonudur. İsrail’e karşı yaptırım uygulanmalı. Uluslararası sivil seferberlik her zaman Filistinlilerin yanında olacaktır.” açıklamasında bulundu.

FİLİSTİN İÇİN KARARLILIK

Barselona’dan yola çıkan tekneler yüzlerce kişi tarafından bayrakları ve “Özgür Filistin” sloganlarıyla uğurlandı. Uluslararası basının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, “Sumud” kavramının köklü anlamı bir kez daha hatırlatıldı. Arapça’da “kararlılık” anlamına gelen Sumud, Filistin halkının topraklarında kalma iradesini, kimliğini koruma mücadelesini ve şiddet içermeyen direnişini ifade ediyor.

#gazze
#İsrail
#İsrail
#filistin
#filistin
#barış
#sumud filosu
#Küresel Sumud Filosu
#Greta Thunberg
#Dünya
