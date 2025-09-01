Çin'deki zirvede Putin'den dikkat çeken sözler: Ukrayna'da barış için yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şeref konuğu olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin'in Tiencin kentinde ikinci gününde devam ediyor. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı konuşma dikkat çekti.

Ülkelerin egemenliğine saygı da dahil Birleşmiş Milletler ilkelerinin, bugün hala geçerli ve sarsılmaz olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da barış için yeşil ışık yaktı.

Çin ve Hindistan'ın Ukrayna krizini çözmedeki çabalarını takdir eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptıkları görüşmenin sonuçlarını Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ve diğer liderlerle tartıştıklarını belirtti.

Liderleri, Çin'de yaptığı ikili görüşmelerde Alaska toplantısının ayrıntıları hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Putin, "Rusya, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliğini sağlayamayacağı ilkesine bağlıdır" dedi.

''KRİZ KİEV'DE DARBE SONUCU ORTAYA ÇIKTI''

Rus lider, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki krizin temel nedenleri çözülmeli ve güvenlik dengesi sağlanmalı. Ukrayna'daki kriz işgal sonucu değil, Ukrayna'nın Batı tarafından desteklenen Kiev'deki darbe sonucu ortaya çıktı. Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekme girişimleri krizin nedenlerinden bir tanesi."

Putin, Alaska zirvesinde ABD Başkanı Trump ile ulaşılan anlaşmaların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını söyledi.