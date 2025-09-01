Menü Kapat
Dünya
 | Berrak Arıcan

Çin'deki zirvede Putin'den dikkat çeken sözler: Ukrayna'da barış için yeşil ışık

Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da barış için yeşil ışık yaktı.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şeref konuğu olarak katıldığı Zirvesi, 'in Tiencin kentinde ikinci gününde devam ediyor. Zirvede Devlet Başkanı 'in yaptığı konuşma dikkat çekti.

Ülkelerin egemenliğine saygı da dahil Birleşmiş Milletler ilkelerinin, bugün hala geçerli ve sarsılmaz olduğunu söyleyen Putin, 'da barış için yeşil ışık yaktı.

Çin'deki zirvede Putin'den dikkat çeken sözler: Ukrayna'da barış için yeşil ışık

Çin ve Hindistan'ın Ukrayna krizini çözmedeki çabalarını takdir eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptıkları görüşmenin sonuçlarını Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ve diğer liderlerle tartıştıklarını belirtti.

Liderleri, Çin'de yaptığı ikili görüşmelerde Alaska toplantısının ayrıntıları hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Putin, "Rusya, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliğini sağlayamayacağı ilkesine bağlıdır" dedi.

Çin'deki zirvede Putin'den dikkat çeken sözler: Ukrayna'da barış için yeşil ışık

''KRİZ KİEV'DE DARBE SONUCU ORTAYA ÇIKTI''

Rus lider, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki krizin temel nedenleri çözülmeli ve güvenlik dengesi sağlanmalı. Ukrayna'daki kriz işgal sonucu değil, Ukrayna'nın Batı tarafından desteklenen Kiev'deki darbe sonucu ortaya çıktı. Batı'nın Ukrayna'yı 'ya çekme girişimleri krizin nedenlerinden bir tanesi."

Putin, Alaska zirvesinde Başkanı Trump ile ulaşılan anlaşmaların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını söyledi.

ETİKETLER
#çin
#ukrayna
#rusya
#abd
#vladimir putin
#nato
#şanghay işbirliği örgütü
#Dünya
