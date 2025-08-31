Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Rusya ve Ukrayna Savaşı bıktırdı! ABD lideri Trump masadan kalkabilir

Rusya ve Ukrayna arasında yeniden esen barış rüzgarı sekteye uğrayabilir. ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın müzakere masasından kalkmasının an meselesi olduğunu yazdı.

Rusya ve Ukrayna Savaşı bıktırdı! ABD lideri Trump masadan kalkabilir
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
31.08.2025

ve arasındaki savaşın sona ermesi için bir kez daha ABD Başkanı devreye girdi. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşen Trump henüz net bir sonuca ulaşamadı. Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi beklenirken ABD medyasından Axios dikkat çeken bir habere imza attı.

Axios'un üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın bazı Avrupalı liderlerden şikayetçi olduğu, barış sürecini sabote etmeye çalıştıklarını düşündüğünü yazdı.

Rusya ve Ukrayna Savaşı bıktırdı! ABD lideri Trump masadan kalkabilir

Haberde, "Beyaz Saray, bazı Avrupalı liderlerin kamuoyu önünde Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarını desteklediğini fakat öbür taraftan Alaska'daki Putin zirvesinde elde edinilen kazanımları gizlice sabote ettiklerini düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

SUÇLU AVRUPA LİDERLERİ

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Fakat bu görüşmenin ardından herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Beyaz Saray'ın ise bunun sorumlusu olarak Vladimir Putin yerine Avrupalı liderleri gösterdiği belirtildi.

Haberde, Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya Rusya'dan "gerçekçi olmayan" toprak alımı konusunda baskı yaptığının da Beyaz Saray'daki genel kanı olduğunun altı çizildi.

Rusya ve Ukrayna Savaşı bıktırdı! ABD lideri Trump masadan kalkabilir

YAPTIRIMLAR YOLDA

Öte yandan Rusya'ya yeni yaptırımların da uygulanmasının gündemde olduğu da belirtildi. ABD'li yetkililer, "İngiliz ve Fransız yetkililer daha yapıcı fakat diğer Avrupalı ülkeler hiç risk almadan ABD'den savaşın maliyetini sırtlanmasını istiyorlar. Bazı Avrupalılar peri masalı ülkesinde yaşamaya devam ediyor fakat bu iki kişilik bir oyun" dedi.

Rusya ve Ukrayna Savaşı bıktırdı! ABD lideri Trump masadan kalkabilir

"TRUMP MASADAN KALKABİLİR"

Beyaz Saray'dan üst düzey bir isim de Trump'ın Rusya lideri Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin gerçekleşmemesinden dolayı bıktığını da dile getirdi.

Axios'a konuşan bir yetkili taraflardan birinin esneklik göstermemesi durumunda diplomatik süreci sonlandırarak Trump'ın masadan kalkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

