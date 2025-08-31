Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor

ABD savaş gemileri ve bir denizaltı Karayipler bölgesine doğru harekete geçti. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma uyarısında bulundu.

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
09:58
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
09:58

ABD ve Venezuela arasındaki tırmanırken her geçen gün tansiyon biraz daha artıyor. ABD'nin bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket etti. Venezuela bu hamleyi ''düşmanca eylem'' olarak tanımladı.

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor

''VENEZUELA ONLARIN EN BÜYÜK KABUSU OLACAK''

Devlet Başkanı Yardımcısı ve Bakanı Delcy Rodriguez, Washington yönetimine karşı "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. , Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’nın muazzam enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne süren Rodriguez, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor." dedi.

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor

''SAHTEKARLIK, AHLAKSIZLIK, YALAN, İFTİRA''

Rodriguez, Washington’un Venezuela yönetiminin "narko terörist bir devlete dönüştüğü" iddiasını reddederek, "Simon Bolivar ve Hugo Chavez’in asil halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaya kalkışmaları büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlıktır. Bu, tarihin en büyük yalan ve iftiralarından biridir. Venezuela, biliyorsunuz, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır." diye konuştu.

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'ye Venezuela'dan tehdit: En büyük kabusunuz oluruz! Savaş çanları çalıyor

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı aktarılmıştı.Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

